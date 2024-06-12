Історія про "Фух і Дмуха" написана Яриною Завадович спільно з дитячою психологинею Наталією Пашко за ініціативи бренду Kite, інформує Baby 24. Ілюстрації до книги розробив митець і графічний дизайнер Олесь Дерега. Книга вийшла у молодому українському видавництві Onde Publishing.

Не пропустіть Ви самі все зіпсуєте: яку фразу не можна змушувати казати дитину

Книга, що вчить долати особистісні виклики

За даними ВООЗ, близько 50% усіх ментальних порушень проявляються до того, як людині виповнюється 14 років. При цьому більшість з них не підлягають ані своєчасному діагностуванню, ані лікуванню. Здебільшого це відбувається через стигматизацію теми. Часто проблеми, пов'язані з психічним здоров'ям, досі залишаються у суспільстві невидимими. Відповідно, це заважає обговорювати актуальні емоційні потреби дітей та піклуватися про їхній психологічний стан належним чином.​​



Чудова книга для дітей / Фото надані Onde Publishing

Для підтримки теми здорового та гармонійного розвитку дітей було ініційоване створення книги “Фух і Дмуха”. Це історія про двох мешканців повітря, які вирушають у подорож, сповнену пригод.



Книга наповнена неймовірними ілюстраціями / Фото надані Onde Publishing

Головні герої опиняються глибоко під водою та високо у горах, дізнаються щось нове про дихання, знаходять несподіваних друзів та допомагають їм. І, зрештою, намагаються повернути легкість собі, адже без неї ніяк не зможуть потрапити додому.



Чарівна історія, яка наповнена цікавими фактами / Фото надані Onde Publishing

У книзі зібрано чимало цікавих фактів про навколишній світ. Та головне – наведено дієві дихальні вправи. Саме вони покликані допомогти школярам заспокоїтися, зосередитися, опанувати власні негативні емоції чи тривожні стани та навіть підвищити рівень власної енергії. Наведені у книжці дихальні практики мають стати у пригоді під час навчання, непорозумінь і конфліктів, при подоланні особистісних викликів та у багатьох інших життєвих ситуаціях.



Малюнки, що захоплять будь-яку дитину / Фото надані Onde Publishing

Автори переконані, що фізичне та ментальне здоров'я тісно пов'язані та формуються з самого дитинства. А отже, потребують рівноцінної уваги та турботи. У цьому аспекті дихання стає універсальним інструментом – воно позитивно впливає як на фізичне самопочуття, так і на емоційний добробут дітей.

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