История о "Фух и Дмух" написана Яриной Завадович совместно с детским психологом Натальей Пашко по инициативе бренда Kite, информирует Baby 24. Иллюстрации к книге разработал художник и графический дизайнер Олесь Дерега. Книга вышла в молодом украинском издательстве Onde Publishing.

Не пропустите Вы сами все испортите: какую фразу нельзя заставлять говорить ребенка

Книга, что учит преодолевать личностные вызовы

По данным ВОЗ, около 50% всех ментальных нарушений проявляются до того, как человеку исполняется 14 лет. При этом большинство из них не подлежат ни своевременному диагностированию, ни лечению. В основном это происходит из-за стигматизации темы. Часто проблемы, связанные с психическим здоровьем, до сих пор остаются в обществе невидимыми. Соответственно, это мешает обсуждать актуальные эмоциональные потребности детей и заботиться об их психологическом состоянии должным образом.



Замечательная книга для детей / Фото предоставлены Onde Publishing

Для поддержки темы здорового и гармоничного развития детей было инициировано создание книги “Фух и Дмуха”. Это история о двух жителях воздуха, которые отправляются в путешествие, полное приключений.



Книга наполнена невероятными иллюстрациями / Фото предоставлены Onde Publishing

Главные герои оказываются глубоко под водой и высоко в горах, узнают что-то новое о дыхании, находят неожиданных друзей и помогают им. И, конце концов, пытаются вернуть легкость себе, ведь без нее никак не смогут попасть домой.



Волшебная история, которая наполнена интересными фактами / Фото предоставлены Onde Publishing

В книге собрано немало интересных фактов об окружающем мире. Но главное – приведены действенные дыхательные упражнения. Именно они призваны помочь школьникам успокоиться, сосредоточиться, овладеть собственными негативными эмоциями или тревожными состояниями и даже повысить уровень собственной энергии. Приведенные в книге дыхательные практики должны пригодиться во время обучения, недоразумений и конфликтов, при преодолении личностных вызовов и во многих других жизненных ситуациях.



Рисунки, что захватят любого ребенка / Фото предоставлены Onde Publishing

Авторы убеждены, что физическое и ментальное здоровье тесно связаны и формируются с самого детства. А значит, требуют равноценного внимания и заботы. В этом аспекте дыхание становится универсальным инструментом – оно положительно влияет как на физическое самочувствие, так и на эмоциональное благополучие детей.

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