Юліан і Дмитро – випускники Луцького ліцею. У категорії робототехніки, яку представляли хлопці, змагалися понад сорок команд. Молоді генії створили робота з деталей звичайного дитячого конструктора. Їм довелося ретельно обміркувати кожну деталь та функцію.

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Як українським учням вдалося перемогли на GENIUS Olympiad у Нью-Йорку

Робот, створений з дитячого конструктора, взяв "золото" на престижному конкурсі проєктів екологічного спрямування у Нью-Йорку – GENIUS Olympiad.

Юліан і Дмитро стали найкращими у сфері робототехніки. Їхній шлях до перемоги був непростим. Для початку – перемога на обласному конкурсі, потім – на всеукраїнському. Вони працювали над роботом пів року, постійно вдосконалюючи його. Навіть останні зміни вносили напередодні вирішального виступу.

Ми були змушені вночі додавати елементи до клешні за допомогою гарячого клею,

– згадують лучани.

За умовами змагань, роботи мали взяти воду з океану на аналіз, врятувати тварин та прибрати сміття на узбережжі.

Він може розвертатися на місці. Це дуже допомагає, адже нам не потрібно, щоб сміття розліталося,

– розповідає Дмитро Назарук.

Серед інших переваг свого робота хлопці називають довгу висувну стрілу та клешню. За їхніми словами, дивовижна клешня була найбільшою клешня з усіх представлених там.

Школярі під час змагань у США проводили також просвітницьку роботу серед молоді. У перервах між виступами вони намагалися якомога більше розповісти іншим учасникам з 70 країн про війну в Україні.

Юліан і Дмитро планують удосконалити свій робот, щоб він був корисний для розмінування, для розбирання завалів, для прибирання, для доступу до важкодоступних місць.

Наразі хлопці планують вступити до омріяного університету. Обидва мріють стати студентами Київської політехніки.

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