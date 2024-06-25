Юлиан и Дмитрий – выпускники Луцкого лицея. В категории робототехники, которую представляли ребята, соревновались более сорока команд. Молодые гении создали робота из деталей обычного детского конструктора. Им пришлось тщательно обдумать каждую деталь и функцию.
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Как украинским ученикам удалось победить на GENIUS Olympiad в Нью-Йорке
Робот, созданный из детского конструктора, взял "золото" на престижном конкурсе проектов экологического направления в Нью-Йорке – GENIUS Olympiad.
Юлиан и Дмитрий стали лучшими в сфере робототехники. Их путь к победе был непростым. Для начала – победа на областном конкурсе, затем – на всеукраинском. Они работали над роботом полгода, постоянно совершенствуя его. Даже последние изменения вносили накануне решающего выступления.
Мы были вынуждены ночью добавлять элементы в клешни с помощью горячего клея,
– вспоминают лучане.
По условиям соревнований, работы должны были взять воду из океана на анализ, спасти животных и убрать мусор на побережье.
Он может разворачиваться на месте. Это очень помогает, ведь нам не нужно, чтобы мусор разлетался,
– рассказывает Дмитрий Назарук.
Среди других преимуществ своего робота ребята называют длинную выдвижную стрелу и клешню. По их словам, удивительная клешня была самой большой клешня из всех представленных там.
Школьники во время соревнований в США проводили также просветительскую работу среди молодежи. В перерывах между выступлениями они пытались как можно больше рассказать другим участникам из 70 стран о войне в Украине.
Юлиан и Дмитрий планируют усовершенствовать свой робот, чтобы он был полезен для разминирования, для разборки завалов, для уборки, для доступа к труднодоступным местам.
Сейчас ребята планируют поступить в желанный университет. Оба мечтают стать студентами Киевской политехники.