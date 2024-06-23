Підтвердження відомої теорії

Науковці з Лейденського університету (Нідерланди) вирішили з'ясувати, чи дійсно чоловіки з дітьми виглядають для жінок привабливішими. Їх результати підтвердили теорію, ба навіть більше – це вважають еволюційною перевагою.

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Як пояснив професор Пітер Бос, який є автором дослідження, жінки шукають партнера, який здатний допомогти виростити потомство. Саме через це чоловіки, які можуть піклуватися про дітей, отримують вищі оцінки.

Як проводили дослідження

В експерименті взяли участь 360 жінок. Вчені показали їм фото чоловіків, які були самі по собі, а також тих, які спілкувалися з дітьми. Потім їм зачитували уривки, в яких розповідалося про турботу чоловіків про дітей.

Чоловіки з дітьми отримали вищі оцінки, особливо серед тих жінок, які мають високу "мотивацію турботи" або готові мати дітей. Вчені також виявили, що усі чоловіки здаються жінкам більш привабливими у фазі овуляції.

На думку вчених, усе пояснює "теорія батьківських інвестицій". Вона каже про те, що жінки роблять більший біологічний внесок у потомство під час вагітності, тому надаватимуть перевагу партнерам, які пропонують ресурси та захист.