Завмер весь аеропорт: дівчинка підкорила людей виконанням Frozen українською – щемливе відео
Джерело:ТікТок emiliopiiano
Відео з музичними імпровізаціями завжди мають гарний відгук у мережі. Однак маленькій українці вдалося здійняти справжній фурор.
Зворушлива пісня від українки підкорила аеропорт
Піаніст Еміліано має аккаунт у соціальній мережі TikTok, в якому викладає відео своєї гри у публічних місцях та реакцію людей. Однак в одному з аеропортів його чекав справжній сюрприз.
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Коли він сів за інструмент, до нього підійшла маленька дівчинка та попросила зіграти Frozen. Вже перші акорди популярної пісні привернули увагу людей, але коли дівчинка почала співати – всі просто завмерли.
Ця 6-річна дівчинка змусила мене заплакати,
– написав музикант у підписі до відео.
А коли дівчинка заспівала приспів українською, люди довкола не змогли приховати справжній захват. Був розчулений і сам музикант, а це ознака справжньої майстерності маленької артистки.
Відео швидко почало поширюватися у мережі, а люди в коментарях висловлюють захоплення талантом дівчинки. Особливу активність проявили українці, які бажають дівчинці усього найкращого та дуже сподіваються, що вона продовжить розвивати свій дар:
- "Аж мурашки пішли по шкірі";
- "Передивилася 15 разів, кожного разу – нові емоції. Вражаюче";
- "Просто до сліз, як же чуттєво".
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як військові віддячили маленькому українцеві на прифронтовій території, який кожного разу зустрічав гелікоптери прапором.