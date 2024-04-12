Завмер весь аеропорт: дівчинка підкорила людей виконанням Frozen українською – щемливе відео

12 квітня 2024, 10:55
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Джерело:

ТікТок emiliopiiano

Відео з музичними імпровізаціями завжди мають гарний відгук у мережі. Однак маленькій українці вдалося здійняти справжній фурор.

Зворушлива пісня від українки підкорила аеропорт 

Піаніст Еміліано має аккаунт у соціальній мережі TikTok, в якому викладає відео своєї гри у публічних місцях та реакцію людей. Однак в одному з аеропортів його чекав справжній сюрприз. 

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Коли він сів за інструмент, до нього підійшла маленька дівчинка та попросила зіграти Frozen. Вже перші акорди популярної пісні привернули увагу людей, але коли дівчинка почала співати – всі просто завмерли. 

Ця 6-річна дівчинка змусила мене заплакати,
– написав музикант у підписі до відео. 

А коли дівчинка заспівала приспів українською, люди довкола не змогли приховати справжній захват. Був розчулений і сам музикант, а це ознака справжньої майстерності маленької артистки. 

Відео швидко почало поширюватися у мережі, а люди в коментарях висловлюють захоплення талантом дівчинки. Особливу активність проявили українці, які бажають дівчинці усього найкращого та дуже сподіваються, що вона продовжить розвивати свій дар: 

  • "Аж мурашки пішли по шкірі";
  • "Передивилася 15 разів, кожного разу – нові емоції. Вражаюче";
  • "Просто до сліз, як же чуттєво". 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як військові віддячили маленькому українцеві на прифронтовій території, який кожного разу зустрічав гелікоптери прапором. 

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська