Конфлікт у літаку: сім'я з дітьми спробувала зайняти місце чоловіка – його реакція

У літаку завжди можуть трапитися несподівані ситуації, але цей випадок, описаний одним пасажиром на форумі Reddit, привернув особливу увагу користувачів. Чоловік поділився історією про те, як одна сім'я двічі намагалася зайняти його місце під час шестигодинного перельоту.

Пасажир з ніком Busy-Shoulder9599 розповів, що він доклав усіх зусиль, щоб подорож пройшла спокійно, але був розлючений, коли виявив, що сім'я без дозволу зайняла його місце. Ця ситуація викликала багато обговорень у мережі.

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Непередбачуваний початок подорожі

Мандрівник розповів, що летів до Сіетла і мав заброньоване місце біля вікна. Коли він піднявся на борт, сім'я вже зайняла весь ряд: мама, дві маленькі дівчинки та тато. Ввічливо пояснивши, що його місце біля вікна, чоловік отримав у відповідь прохання сісти на середнє місце, щоб сім'я могла сидіти разом. Чоловік внутрішньо був обурений і відповів, що, можливо, погодився б, якби це не був шестигодинний переліт.

Після цього сім'я почала зітхати, скаржитися та пересідати, вирішуючи, хто сидітиме з батьком. Зрештою, пасажир зайняв своє місце біля ілюмінатора, але батьки були обурені та дивилися на нього з незадоволенням.

Реакція спільноти

Люди, які прочитали цю історію, підтримали пасажира, вказуючи на те, що купівля певного місця означає, що воно належить саме тому, хто його придбав. Один із користувачів написав: "Що такого складного для людей – ви купуєте певне місце і сидите на ньому. Коли це стало предметом переговорів?".

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