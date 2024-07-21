Хрещення є надзвичайно важливою подією для багатьох християнських сімей. Це свято, де батьки прагнуть, щоб усе пройшло ідеально. Однак у церкві не все залежить від священника і дорослих – свій внесок в атмосферу робить і дитина. Нещодавно під час хрещення сталася кумедна ситуація, яка набрала багато переглядів в інтернеті.

Цікаво Малюк намалював своє "улюблене хобі": чому всі були дуже здивовані

Сміх під час хрещення

У TikTok одна з мам опублікувала відеозапис хрещення свого сина. Того дня причастя прийняли троє дітей, серед яких був 10-місячний хлопчик. Ситуація дуже розвеселила малюка, і він почав весело брикати ногами та голосно сміятися, що було чутно всім вірянам, які зібралися в церкві.

Їхня реакція була миттєвою – усі почали сміятися разом з дитиною. Навіть людина, яка знімала подію, не змогла стримати сміх, про що свідчить постійне тремтіння екрана телефону.

Відео зібрало безліч коментарів від захоплених інтернет-користувачів. Багато з них хвалили хлопчика за його чарівну поведінку. Деякі зізналися, що цілий день не могли стримати сміху після перегляду цього відео. Один з коментарів звучав так: "Доказ того, що сміх заразливий". Інші писали: "Чарівний малюк", "Він буде королем вечірки", "Найсолодше маленьке янголятко".

Як весело проводити час з дітьми: вихователь назвав цікаві заняття.