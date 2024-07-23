Пассажир с ником Busy-Shoulder9599 рассказал, что он приложил все усилия, чтобы путешествие прошло спокойно, но был разъярен, когда обнаружил, что семья без разрешения заняла его место. Эта ситуация вызвала много обсуждений в сети.

Интересно Дети больше доверяют роботам, чем людям: странное открытие ученых

Непредсказуемое начало путешествия

Путешественник рассказал, что летел в Сиэтл и имел забронированное место у окна. Когда он поднялся на борт, семья уже заняла весь ряд: мама, две маленькие девочки и папа. Вежливо объяснив, что его место у окна, мужчина получил в ответ просьбу сесть на среднее место, чтобы семья могла сидеть вместе. Мужчина внутренне был возмущен и ответил, что, возможно, согласился бы, если бы это не был шестичасовой перелет.

После этого семья начала вздыхать, жаловаться и пересаживаться, решая, кто будет сидеть с отцом. В конце концов, пассажир занял свое место у иллюминатора, но родители были возмущены и смотрели на него с недовольством.

Реакция сообщества

Люди, которые прочитали эту историю, поддержали пассажира, указывая на то, что покупка определенного места означает, что оно принадлежит именно тому, кто его приобрел. Один из пользователей написал: "Что такого сложного для людей – вы покупаете определенное место и сидите на нем. Когда это стало предметом переговоров?".

Это очень смешно: как вел себя ребенок во время крещения.