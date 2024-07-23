Пасажир з ніком Busy-Shoulder9599 розповів, що він доклав усіх зусиль, щоб подорож пройшла спокійно, але був розлючений, коли виявив, що сім'я без дозволу зайняла його місце. Ця ситуація викликала багато обговорень у мережі.

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Непередбачуваний початок подорожі

Мандрівник розповів, що летів до Сіетла і мав заброньоване місце біля вікна. Коли він піднявся на борт, сім'я вже зайняла весь ряд: мама, дві маленькі дівчинки та тато. Ввічливо пояснивши, що його місце біля вікна, чоловік отримав у відповідь прохання сісти на середнє місце, щоб сім'я могла сидіти разом. Чоловік внутрішньо був обурений і відповів, що, можливо, погодився б, якби це не був шестигодинний переліт.

Після цього сім'я почала зітхати, скаржитися та пересідати, вирішуючи, хто сидітиме з батьком. Зрештою, пасажир зайняв своє місце біля ілюмінатора, але батьки були обурені та дивилися на нього з незадоволенням.

Реакція спільноти

Люди, які прочитали цю історію, підтримали пасажира, вказуючи на те, що купівля певного місця означає, що воно належить саме тому, хто його придбав. Один із користувачів написав: "Що такого складного для людей – ви купуєте певне місце і сидите на ньому. Коли це стало предметом переговорів?".

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