Комунікація з іншими батьками – це інколи справжня чарівна паличка. Цікаві дієві поради, новини або обмін речами – є безліч активностей, які важко переоцінити.

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Однак є одна річ, яка може не просто вкрасти гарний настрій, а й зіпсувати насолоду від батьківства. Це – порівняння.

Деякі батьки ніяк не можуть заспокоїтися, поки не розкажуть про успіхи своїх дітей усім довкола. І після цього вони люблять ставити незручні питання: "А ваш хлопчик вже ходить?", "А ваша дівчинка вже так вміє?" тощо.

І багато батьків замість того, щоб пропускати подібні запитання повз вуха або спокійно на них реагувати починають порівнювати свою дитину з іншими, доєднуючись до уявних "змагань". Навіщо таким маленьким дітям у чомусь бути першими – цілковита загадка, але вона, на жаль, мало кого бентежить.

Усі діти – унікальні / Фото Pixabay

Батькам починає здаватися, що всі діти вже всього навчилися, і лише їхнє чадо відстає. Починається формування навчання і стрес після невдач, що ще більше погіршує ситуацію.

Усім батькам варто пам'ятати, що їх дитина – особлива та унікальна, і їм важливо сконцентруватися на тому, аби вона почувалася захищеною та улюбленою. А змагання треба відкласти до того часу, як дитина підросте і обере улюблений вид спорту.