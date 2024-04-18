Коммуникация с другими родителями – это иногда настоящая волшебная палочка. Интересные действенные советы, новости или обмен вещами – есть множество активностей, которые трудно переоценить.

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Однако есть одна вещь, которая может не просто украсть хорошее настроение, но и испортить наслаждение от родительства. Это – сравнение.

Некоторые родители никак не могут успокоиться, пока не расскажут об успехах своих детей всем вокруг. И после этого они любят задавать неудобные вопросы: "А ваш мальчик уже ходит?", "А ваша девочка уже так умеет?" и тому подобное.

И многие родители вместо того, чтобы пропускать подобные вопросы мимо ушей или спокойно на них реагировать начинают сравнивать своего ребенка с другими, присоединяясь к воображаемым "соревнованиям". Зачем таким маленьким детям в чем-то быть первыми – полная загадка, но она, к сожалению, мало кого смущает.

Все дети – уникальны / Фото Pixabay

Родителям начинает казаться, что все дети уже всему научились, и только их чадо отстает. Начинается формирование обучения и стресс после неудач, что еще больше усугубляет ситуацию.

Всем родителям следует помнить, что их ребенок – особенный и уникальный, и им важно сконцентрироваться на том, чтобы он чувствовал себя защищенным и любимым. А соревнования надо отложить до того времени, как ребенок подрастет и выберет любимый вид спорта.