Неочікуваний результат тесту ДНК

Як розповів 19-річний британський студент, він вирішив "задля сміху" зробити тест ДНК. І результати були не такими, як він очікував.

Читайте також Усиновлений чоловік написав біологічним батькам через 56 років – що йому відповіли

Тест показав, що він наполовину європеєць, наполовину – азіат, хоча обидва його батьків європейці.

У мене чудова сім'я, мама, тато, сестри – близнючки. Ми не ідеальні, але маємо дуже глибокий зв'язок. Я абсолютно впевнений, що в моїй родині немає жодного азіата, я дуже добре знаю своїх дідуся та бабусю,

– розповів він.

Як це пояснили батьки

Хлопець вирішив перевести тему в жарт та розповів батькам про своє відкриття. Тато щиро посміявся, а от мама намагалася якомога швидше змінити тему.

Користувачі порадили хлопцеві поговорити з мамою віч-на-віч, але мова може йти не про зраду: існує ймовірність, що бабуся та дідусь усиновили маму, але вирішили про це нікому не розповідати.

Раніше ми писали про донора сперми, який може бути татом тисячі дітей.