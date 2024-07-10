Неожиданный результат теста ДНК
Как рассказал 19-летний британский студент, он решил "ради смеха" сделать тест ДНК. И результаты были не такими, как он ожидал.
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Тест показал, что он наполовину европеец, наполовину – азиат, хотя оба его родителя европейцы.
У меня замечательная семья, мама, папа, сестры – близняшки. Мы не идеальные, но имеем очень глубокую связь. Я абсолютно уверен, что в моей семье нет ни одного азиата, я очень хорошо знаю своих дедушку и бабушку,
– рассказал он.
Как это объяснили родители
Парень решил перевести тему в шутку и рассказал родителям о своем открытии. Папа искренне посмеялся, а вот мама пыталась как можно скорее сменить тему.
Пользователи посоветовали парню поговорить с мамой с глазу на глаз, но речь может идти не об измене: существует вероятность, что бабушка и дедушка усыновили маму, но решили об этом никому не рассказывать.
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