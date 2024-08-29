Патріот з пелюшок: тато підкорив мережу піснею УПА для новонародженого сина

29 серпня 2024, 18:36
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська

Джерело:

ТікТок lviv.1tmo

Народження малюків – особлива подія в житті усіх батьків. І так трепетно, коли вони вбирають нашу культуру та історію з перших хвилин свого життя.

Знаменита пісня "Зродились ми великої години" є важливим елементом нашої історії. Тепер вона не просто гучно лунає по всій країні – нею зустрічають новонароджених українців.

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Мережу підкорює відео, де новоспечений татусь співає пісню УПА своєму крихітному сину. Малюк чемно слухає пісню, перебираючи крихітними рученятами. 

Як тато співає сину пісню УПА: відео 

Такий патріотичний вишкіл з пелюшок розчулив користувачів: 

  • "Як же мило, до сліз в очах";
  • "Ви даєте надію на відродження нації";
  • "Яка потужна колискова, щасливої долі вашому малюку".

Раніше ми писали про кумедну дівчинку, яка шокувала мережу реакцією на гарячий суп. 