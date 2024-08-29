Патріот з пелюшок: тато підкорив мережу піснею УПА для новонародженого сина
Джерело:ТікТок lviv.1tmo
Народження малюків – особлива подія в житті усіх батьків. І так трепетно, коли вони вбирають нашу культуру та історію з перших хвилин свого життя.
Знаменита пісня "Зродились ми великої години" є важливим елементом нашої історії. Тепер вона не просто гучно лунає по всій країні – нею зустрічають новонароджених українців.
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Мережу підкорює відео, де новоспечений татусь співає пісню УПА своєму крихітному сину. Малюк чемно слухає пісню, перебираючи крихітними рученятами.
Як тато співає сину пісню УПА: відео
Такий патріотичний вишкіл з пелюшок розчулив користувачів:
- "Як же мило, до сліз в очах";
- "Ви даєте надію на відродження нації";
- "Яка потужна колискова, щасливої долі вашому малюку".
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