Графік сну дитини значно відрізняється від того, до чого звикли дорослі. Ночі з перериваним сном можуть бути виснажливими для всієї родини, і багато батьків прагнуть дня, коли нічне пробудження стане рідкістю.

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Чому дитина так часто просинається

Хоча немовлята потребують багато сну, їхній сон розбивається на дуже короткі частини. Діти зазвичай сплять лише дві-три години, часто прокидаються, щоб поїсти.

Коли немовлята сплять всю ніч

Щоб визначити, коли ваш новонароджений спатиме всю ніч, важливо зрозуміти, чому він прокидається. Хоча дитині потрібно багато спати, вона може прокидатися всю ніч з різних причин.

Немовлят потрібно годувати часто, особливо на початку свого життя, щоб вони могли отримувати належне харчування, рости та підтримувати достатню кількість молока у мами,

– стверджує Тіффані Кімброу, доктор медичних наук, педіатр і медичний директор відділення матері та дитини в дитячій лікарні Річмонда.

Коли дитина спить, вона схожа на ангела / Фото unsplash

Це не дивно, адже малюки мають маленький животик. Ось чому їм зазвичай потрібно їсти кожні дві-чотири години. Природно, це означає, що деякі сеанси годування повинні відбуватися посеред ночі під час звичайного сну. Прокидатися кожні пару годин посеред ночі не ідеально, але це важливо для дітей, що розвиваються.

У перші кілька тижнів молоді батьки можуть особливо страждати від недосипання, але через кілька місяців діти починають спати довше. Зокрема, приблизно після трьох місяців немовлята зазвичай можуть спати до п’яти годин за раз.

Хоча це не повноцінний нічний відпочинок для дорослих, це хороший початок. У міру дорослішання малюків зростає їхній животик і здатність довше залишатися ситими. До дев'яти місяців багато немовлят можуть спати від восьми до десяти годин, не прокидаючись для нічного годування, зазначає американське медичне видання MedlinePlus.