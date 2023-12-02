Батьківство – це особливий шлях, на якому потрібно здобути багато нових знань. Втім, на початку важливо не оминати увагою лише кілька моментів, адже дитина потребує не так багато догляду, як ви уявляєте.

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Підгузки

Часто молоді батьки не надто часто дивляться до підгузка. Це поширена помилка, тому не варто одразу себе накручувати, що ви вже не можете впоратися зі своєю роботою.

Волога може подразнювати шкіру малюків, тому намагайтеся перевіряти підгузок кожні 2 години.

Температура води

Інколи батьки переживають, аби дитина не змерзла під час купання. Це абсолютно зайве, температура води для купання повинна не відрізнятися від температури тіла. Саме в такому середовищі малюки цілком комфортно себе почувають.

Пуповина та антисептики

Пупок набагато швидше та краще загоїться без зайвого втручання, аніж з ним. Якщо все йде добре, то будь-які лікарські засоби не потрібні. У випадку спостереження почервоніння чи кровотечі потрібно негайно звернутися до педіатра та виконувати його вказівки, а не займатися самодіяльністю.

Годування за розкладом

Новонароджених потрібно годувати тоді, коли вони захочуть, і лише так. У перші кілька місяців життя дитина може харчуватися 16 – 18 разів на день, і це цілком нормально. Харчування у певні години можна буде напрацювати згодом.

Подушка

Під голову немовляти не потрібно підкладати жодних подушок. Вони чудово себе почувають і без неї, а от її наявність може бути небезпечною для їхнього здоров'я та навіть життя.

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