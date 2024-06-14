Здивуйте свою дитину: приготуйте поживні тости з чорницею на сніданок

Дітки – ще ті гурмани. Для того, щоб їм вгодити із їжею, слід добряче постаратися. Проте тости люблять майже всі малята.

Це чудовий рецепт, адже тут поєднуються простота приготування, ситна страва та доступні продукти. Приготуйте лише раз – і ваша дитина вимагатиме такий сніданок ледь не щодня.

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Як приготувати тости з начинкою

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 2

– кілька скибочок тосту;– крем-сир до смаку;– чорниця до смаку;– 1 яйце;– 1 столова ложка молока;– щіпка кориці.

Приготування:

Розкачайте підсмажений хліб. Намажте сиром. Розкладіть чорницю і загорніть. У глибокій тарілці змішайте яйце з молоком і корицею. Змочіть тости в яйці та обсмажте на сковороді з усіх боків. Подавайте теплими.

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