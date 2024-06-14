Удивите своего ребенка: приготовьте питательные тосты с черникой на завтрак
14 июня 2024, 18:16Читати новину українською
Источник:lady ochmistrzyni
Детки – еще те гурманы. Для того чтобы им угодить с едой, следует хорошенько постараться. Однако тосты любят почти все малыши.
Это замечательный рецепт, ведь здесь сочетаются простота приготовления, сытное блюдо и доступные продукты. Приготовьте только раз – и ваш ребенок будет требовать такой завтрак чуть ли не каждый день.
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Как приготовить тосты с начинкой
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– несколько ломтиков тоста;
– крем-сыр по вкусу;
– черника по вкусу;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка молока;
– щепотка корицы.
Приготовление:
- Раскатайте поджаренный хлеб.
- Намажьте сыром.
- Разложите чернику и заверните.
- В глубокой тарелке смешайте яйцо с молоком и корицей.
- Смочите тосты в яйце и обжарьте на сковороде со всех сторон.
- Подавайте теплыми.