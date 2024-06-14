Удивите своего ребенка: приготовьте питательные тосты с черникой на завтрак

Детки – еще те гурманы. Для того чтобы им угодить с едой, следует хорошенько постараться. Однако тосты любят почти все малыши.

Это замечательный рецепт, ведь здесь сочетаются простота приготовления, сытное блюдо и доступные продукты. Приготовьте только раз – и ваш ребенок будет требовать такой завтрак чуть ли не каждый день.

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Как приготовить тосты с начинкой

Время: 15 минут

15 минут Порций: 2

– несколько ломтиков тоста;– крем-сыр по вкусу;– черника по вкусу;– 1 яйцо;– 1 столовая ложка молока;– щепотка корицы.

Приготовление:

Раскатайте поджаренный хлеб. Намажьте сыром. Разложите чернику и заверните. В глубокой тарелке смешайте яйцо с молоком и корицей. Смочите тосты в яйце и обжарьте на сковороде со всех сторон. Подавайте теплыми.

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