Удивите своего ребенка: приготовьте питательные тосты с черникой на завтрак

14 июня 2024, 18:16
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Источник:

lady ochmistrzyni

Детки – еще те гурманы. Для того чтобы им угодить с едой, следует хорошенько постараться. Однако тосты любят почти все малыши.

Это замечательный рецепт, ведь здесь сочетаются простота приготовления, сытное блюдо и доступные продукты. Приготовьте только раз – и ваш ребенок будет требовать такой завтрак чуть ли не каждый день.

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Как приготовить тосты с начинкой

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– несколько ломтиков тоста;
– крем-сыр по вкусу;
– черника по вкусу;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка молока;
– щепотка корицы.

Приготовление:

  1. Раскатайте поджаренный хлеб.
  2. Намажьте сыром.
  3. Разложите чернику и заверните.
  4. В глубокой тарелке смешайте яйцо с молоком и корицей.
  5. Смочите тосты в яйце и обжарьте на сковороде со всех сторон.
  6. Подавайте теплыми.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська