Діти їх просто обожнюють: як приготувати овочеві мафіни
21 липня 2024, 18:35Читать новость на русском
Джерело:Fajne gotowanie
Овочеві мафіни – чудовий рецепт, яким ви захочете скористатися. Ці хороші кекси сподобаються навіть найбільшим противникам овочів.
Швидко готувати, поживні та ситні – ідеальний перекус чи сніданок для дитини. Цей рецепт точно повинен бути під рукою у всіх батьків!
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Овочеві мафіни
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
– 400 грамів пшеничного борошна;
– 100 грамів масла;
– 1 червоний перець;
– 1 цукіні або кабачок;
– 1 помідор;
– 150 грамів сиру Гауда;
– 1 склянка молока 3,2%;
– 2 яйця;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 1,5 чайної ложки петрушки;
– спеції: сіль, перець.
Приготування:
- Овочі промийте і наріжте невеликими кубиками.
- Натріть сир.
- У миску насипте борошно, дрібку солі та розпушувач, ретельно перемішайте.
- Розтопіть масло.
- Додайте до борошна разом з молоком і яйцями та перемішайте. Додайте в тісто овочі, подрібнену петрушку і сир, ретельно перемішайте.
- Розлийте тісто у форми для мафінів.
- Випікайте 20 хвилин при 200 градусах.