Діти їх просто обожнюють: як приготувати овочеві мафіни

21 липня 2024, 18:35
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Джерело:

Fajne gotowanie

Овочеві мафіни – чудовий рецепт, яким ви захочете скористатися. Ці хороші кекси сподобаються навіть найбільшим противникам овочів.

Швидко готувати, поживні та ситні – ідеальний перекус чи сніданок для дитини. Цей рецепт точно повинен бути під рукою у всіх батьків!

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Овочеві мафіни

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів пшеничного борошна;
– 100 грамів масла;
– 1 червоний перець;
– 1 цукіні або кабачок;
– 1 помідор;
– 150 грамів сиру Гауда;
– 1 склянка молока 3,2%;
– 2 яйця;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 1,5 чайної ложки петрушки;
– спеції: сіль, перець.

Приготування:

  1. Овочі промийте і наріжте невеликими кубиками.
  2. Натріть сир.
  3. У миску насипте борошно, дрібку солі та розпушувач, ретельно перемішайте.
  4. Розтопіть масло.
  5. Додайте до борошна разом з молоком і яйцями та перемішайте. Додайте в тісто овочі, подрібнену петрушку і сир, ретельно перемішайте.
  6. Розлийте тісто у форми для мафінів.
  7. Випікайте 20 хвилин при 200 градусах.
Смачно і корисно: це обов'язково слід приготувати дитині. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська