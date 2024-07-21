Діти їх просто обожнюють: як приготувати овочеві мафіни

Овочеві мафіни – чудовий рецепт, яким ви захочете скористатися. Ці хороші кекси сподобаються навіть найбільшим противникам овочів.

Швидко готувати, поживні та ситні – ідеальний перекус чи сніданок для дитини. Цей рецепт точно повинен бути під рукою у всіх батьків!

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Овочеві мафіни

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

– 400 грамів пшеничного борошна;– 100 грамів масла;– 1 червоний перець;– 1 цукіні або кабачок;– 1 помідор;– 150 грамів сиру Гауда;– 1 склянка молока 3,2%;– 2 яйця;– 2 чайні ложки розпушувача;– 1,5 чайної ложки петрушки;– спеції: сіль, перець.

Приготування:

Овочі промийте і наріжте невеликими кубиками. Натріть сир. У миску насипте борошно, дрібку солі та розпушувач, ретельно перемішайте. Розтопіть масло. Додайте до борошна разом з молоком і яйцями та перемішайте. Додайте в тісто овочі, подрібнену петрушку і сир, ретельно перемішайте. Розлийте тісто у форми для мафінів. Випікайте 20 хвилин при 200 градусах.

Смачно і корисно: це обов'язково сліддитині.