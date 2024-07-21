Дети их просто обожают: как приготовить овощные маффины

21 июля 2024, 18:35
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Источник:

Fajne gotowanie

Овощные маффины – замечательный рецепт, которым вы захотите воспользоваться. Эти хорошие кексы понравятся даже самым большим противникам овощей.

Быстро готовить, питательные и сытные – идеальный перекус или завтрак для ребенка. Этот рецепт точно должен быть под рукой у всех родителей!

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Овощные маффины

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 400 грамм пшеничной муки;
– 100 грамм масла;
– 1 красный перец;
– 1 цуккини или кабачок;
– 1 помидор;
– 150 грамм сыра Гауда;
– 1 стакан молока 3,2%;
– 2 яйца;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 1,5 чайной ложки петрушки;
– специи: соль, перец.

Приготовление:

  1. Овощи промойте и нарежьте небольшими кубиками.
  2. Натрите сыр.
  3. В миску насыпьте муку, щепотку соли и разрыхлитель, тщательно перемешайте.
  4. Растопите масло.
  5. Добавьте к муке вместе с молоком и яйцами и перемешайте. Добавьте в тесто овощи, измельченную петрушку и сыр, тщательно перемешайте.
  6. Разлейте тесто в формы для маффинов.
  7. Выпекайте 20 минут при 200 градусах.
Вкусно и полезно: это обязательно следует приготовить ребенку.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська