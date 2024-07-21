Дети их просто обожают: как приготовить овощные маффины
21 июля 2024, 18:35Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Овощные маффины – замечательный рецепт, которым вы захотите воспользоваться. Эти хорошие кексы понравятся даже самым большим противникам овощей.
Быстро готовить, питательные и сытные – идеальный перекус или завтрак для ребенка. Этот рецепт точно должен быть под рукой у всех родителей!
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Овощные маффины
- Время: 30 минут
- Порций: 2
– 400 грамм пшеничной муки;
– 100 грамм масла;
– 1 красный перец;
– 1 цуккини или кабачок;
– 1 помидор;
– 150 грамм сыра Гауда;
– 1 стакан молока 3,2%;
– 2 яйца;
– 2 чайные ложки разрыхлителя;
– 1,5 чайной ложки петрушки;
– специи: соль, перец.
Приготовление:
- Овощи промойте и нарежьте небольшими кубиками.
- Натрите сыр.
- В миску насыпьте муку, щепотку соли и разрыхлитель, тщательно перемешайте.
- Растопите масло.
- Добавьте к муке вместе с молоком и яйцами и перемешайте. Добавьте в тесто овощи, измельченную петрушку и сыр, тщательно перемешайте.
- Разлейте тесто в формы для маффинов.
- Выпекайте 20 минут при 200 градусах.