Провокативне відео

Лора Грін – 30-річна мати двох дітей. Вона вирішила показати безлад вдома, аби інші матері не тривожилися з приводу того, що не можуть всього встигнути.

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В мережі ви побачите багато естетичних відео, але ось так часто виглядає реальність. І це нормально. Який сенс у ваших зусиллях та чистоті, якщо ви виглядатимете, як вижатий лимон?

– запитує вона.

Реакція мережі

Багато мам підтримали позицію Лори, однак у коментарях з'явилося багато "тролів", які висміювали стан її помешкання та називали лінивою. На їхню думку, виховання дітей в таких умовах просто неможливе.

Лору навіть звинуватили у тому, що вона не виконує "жіночу роботу", однак жінка не розгубилася та відповіла недоброзичливцям.

Відповідь Лори

Жінка наголосила, що негативні коментарі її не турбують, адже часто такі люди просто ганяються за "лайками".

Діти були моїм свідомим вибором. Я безлад – це ознака того, що вони тут і ми проводимо багато часу разом. Одного дня вони матимуть своє помешкання, а моє бути чистим, а поки що я краще приділю час їм та попіклуюся про себе,

– відказала Лора.

Раніше ми писали про те, як виховати самостійну дитину.