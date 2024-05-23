Такий малюк, а який талант: однорічний хлопчик став наймолодшим художником у світі

Діти здатні дивувати нас своїми особливими вміннями та талантами. І в декого вони проявляються у дуже ранньому віці.

Книга рекордів Гіннеса бачила багато неймовірних досягнень, і частина її сторінок належить дітям. Записати своє ім'я в історію зміг Ейс-Ліам Нана Сем Анкрах з Гани – у віці 1 року та 152 днів він став наймолодшим художником у світі.

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Мама хлопчика Шантель розповіла, що талант малюка почав проявлятися вже у віці 6 місяців. Вона сама художниця і одного разу дала йому шматок полотна та трішки фарби, аби зайняти дитину та завершити роботу.

Творчий процес / Фото guinnessworldrecords

Він зрештою розмазав фарбу по всьому полотну, і в процесі створив свій перший шедевр під назвою "Повзання",

– пригадує жінка.

З того часу на нього звернули увагу не лише місцеві, а й світові ЗМІ. Малюк створив вже понад 20 картин та продемонстрував світу свою першу виставку The Soundout Premium Exhibition в Музеї науки і техніки в Гані. 9 з 10 представлених робіт вдалося продати.

Малюк який створює шедеври / Фото guinnessworldrecords

Для Ейс-Ліам це весела гра, в якій він досхочу може насолодитися улюбленими яскравими фарбами.

Його абстрактні картини надихаються навколишнім світом: кольорами, формами, текстурами та його настроєм. Кожна картина є вираженням його допитливості та радості від відкриття нових речей,

– вважає мама хлопчика.

Зараз сім'я хлопчика шукає можливість виграти міжнародні стипендії, щоб забезпечити Ейсу-Ліаму середовище та освіту, з якими його талант зможе розквітнути на повну.