Книга рекордов Гиннеса видела много невероятных достижений, и часть ее страниц принадлежит детям. Записать свое имя в историю смог Эйс-Лиам Нана Сэм Анкрах из Ганы – в возрасте 1 года и 152 дней он стал самым молодым художником в мире.

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Мама мальчика Шантель рассказала, что талант малыша начал проявляться уже в возрасте 6 месяцев. Она сама художница и однажды дала ему кусок холста и немного краски, чтобы занять ребенка и завершить работу.

Творческий процесс / Фото guinnessworldrecords

Он в конце концов размазал краску по всему полотну, и в процессе создал свой первый шедевр под названием "Ползание",

– вспоминает женщина.

С тех пор на него обратили внимание не только местные, но и мировые СМИ. Малыш создал уже более 20 картин и продемонстрировал миру свою первую выставку The Soundout Premium Exhibition в Музее науки и техники в Гане. 9 из 10 представленных работ удалось продать.

Малыш который создает шедевры / Фото guinnessworldrecords

Для Эйс-Лиам это веселая игра, в которой он вволю может насладиться любимыми яркими красками.

Его абстрактные картины вдохновляются окружающим миром: цветами, формами, текстурами и его настроением. Каждая картина является выражением его любознательности и радости от открытия новых вещей,

– считает мама мальчика.

Сейчас семья мальчика ищет возможность выиграть международные стипендии, чтобы обеспечить Эйсу-Лиаму среду и образование, с которыми его талант сможет расцвести на полную.