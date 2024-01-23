Кожен, хто стикався з кольками у свого малюка, знає, як важко це може бути як для дитини, так і для батьків. Для розради варто підкреслити, що потрібно перетерпіти лише певний проміжок часу, а потім точно стане краще.

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Що це за стан

Хоча коліки є поширеним станом у немовлят, лікарі та вчені досі не знайшли чіткої відповіді, що насправді їх викликає. Ймовірні причини: незрілість травної системи, заковтування повітря під час їжі, що призводить до надлишкового газоутворення в кишечнику, порушення кишкової бактеріальної флори, незрілість нервової системи, надлишок подразників, що оточують дитину.

Чудове дитя / Фото unsplash

Як визначити, чи є коліки у вашої дитини

Батьки описують дитячі кольки насамперед як тривалий, невтішний і нестерпний плач, а в деяких випадках навіть крик. Малюк часто згинається, згинає ніжки, стискає кулачки, червоніє на обличчі. Це також може супроводжуватися здуттям живота, який є результатом тривалого плачу.

Скільки тривають коліки у дитини

Є одна хороша новина – коліки не будуть тривати довго. Зазвичай вони зникають, коли дитині виповнюється 3 – 4 місяці, хоча трапляються випадки, коли коліки тривають і до 6-місячного віку.

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