32-річна блогерка з Техасу Бріттані Хоган вирішила поділитися з підписниками своєю нетиповою історією. Жінка – багатодітна мати, і 4 дітей вона народила ще до свого повноліття.

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Як зізналася Бріттані, батьки не дуже переймалися її вихованням, тож з дитинства вона робила усе, що їй заманеться. Втім, з часом такий підхід отримав дуже неочікуваний поворот.

Я завагітніла старшою донькою в 14 років. Із того часу буквально народжувала по дитині щороку, аж поки мені не виповнилося 18. Потім з’явилося ще двоє малюків у 20 років,

– розповіла блогерка.

Свою першу вагітність вона приховувала до 6 місяців. Її оточення було шоковане, коли дізналося, що дівчинка виношує під серцем доньку.

Від друзів перший час Бріттані приховувала свій "секрет". Коли ж одна з подруг завітала до неї додому та запитала, чия це дитина, вона розповіла правду. Їй навіть довелося показати свідоцтво про народження дитини, адже подруга просто не могла повірити у таке раннє материнство.

Зараз у Бріттані все гаразд, тому вона абсолютно ні про що не шкодує. Згодом вона закінчила коледж та придбала будинок. Жінка впевнена – як би не складалося життя, завжди буде можливість реалізувати свої мрії.

Багато підписників негативно відреагували на зізнання жінки, але вона не збирається брати до уваги негативні коментарі. Її діти зростають у достатку та любові, а це – найголовніше для кожної мами.