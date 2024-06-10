Досвідчені батьки вирішили поділитися важливими думками щодо того, з чим доведеться зустрітися усім батькам. Ця підбірка вкотре нагадує: о батьківства завжди потрібно ставитися як до найцікавішого досвіду в житті та насолоджуватися кожним моментом, що б там не сталося.

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Емоції будуть інтенсивними

Батьківство нерозривно пов'язане з багатим спектром емоцій. Подекуди вас накриватиме "з головою", і це добре, просто потрібно бути до цього готовим.

Ви пускатимете сльозу, коли збиратимете дитячі речі по квартирі, та панікуватимете, коли дитина не взяла трубку після першого ж сигналу гудка. Саме ці емоції сповнюють батьківство радістю, і не потрібно боятися їх проявляти.

Канікули – це важко

Літній період – один з найбільш щасливих для дітей, однак він прямо пропорційно складний для батьків. Дім сповнює галас, діти відмовляються їсти та дратуються на кожне зауваження або прохання про допомогу.

Втім, є один перевірений спосіб, який потребує залучення найдорожчих людей – бабусь та дідусів. Цим "рятівним колом" користуються вже цілі покоління батьків.

Бути батьками – неймовірне щастя / Фото Pexels

Приклад важливіший за настанови

Усім батькам варто змиритися з тим, що діти копіюватимуть їхню поведінку. Що б ви не доводили та не пояснювали, діти будуть націлені робити лише те, що робитиме їх схожими на вас.

Британська приказка "Не виховуйте дітей, а працюйте над собою" ніколи не втрачає актуальності.

На все йде більше часу та грошей

Похід у магазин може розтягнутися на години, як і будь-які справи. Якщо ви полюбляли складати довгі списки справ на день – у батьківстві можете про них забути.

Окрім того, варто врахувати зростання витрат, пов'язаних із дітьми. Краще планувати сімейний бюджет таким чином, щоб завжди мати невеликий запас.

Діти дуже швидко ростуть

З дітьми час проминає вкрай швидко. У круговороті турбот можна втратити можливість насолодитися моментом, як потім озираєшся – а вони вже такі дорослі!

Усі без винятку батьки наголошують – хапайте кожну можливість порадіти разом з дітьми та побути з ними. Настане мить, коли ви сумуватимете за розкиданими речами, мультиками та сцен у магазинах.