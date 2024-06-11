Прыжки на батуте предназначены для удовольствия, но к сожалению, они также связаны с опасностями и рисками. Необходимо быть осторожным, особенно, когда участие в таких развлечениях принимают маленькие дети.

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Чем опасны батуты

Батуты могут быть чрезвычайно опасными. Одно неправильное приземление может привести к серьезным, а иногда и необратимым травмам.

На батуте нельзя находиться двум лицам / Фото unsplash

Маленькие дети больше подвержены получению травм на батутах. Именно падение является самым распространенным явлением, которое приводит к таким неприятным ситуациям.

Самые распространенные травмы, полученные на батуте:

– сломанные кости;

– травмы головы и/или сотрясение мозга;

– порезы, царапины и синяки;

– особенно опасные травмы головы и шеи.

Эти травмы могут возникнуть, когда ребенок неправильно приземлился после прыжков или сальто, попыток опасных трюков.

Из-за серьезности некоторых из этих травм Американская академия педиатрии (AAP) рекомендует вообще никогда не покупать батут для домашнего использования. Хотя они могут показаться интересными и хорошим способом развить активность ваших детей, существуют другие, более безопасные методы, которыми вы можете воспользоваться, чтобы ввести активность в жизнь своих детей.

Зато AAP рекомендует использовать батуты только под наблюдением по программам тренировок, такими как прыжки в воду, гимнастика и другие соревновательные виды спорта.

Почему они опасны для детей до 6 лет

Прыжки на батуте является большим стрессом для коленных и голеностопных суставов. Также происходит сдавливание нервных корешков. Риск травмы повышается для малышей и детей до шести лет в первую очередь из-за еще неразвитых костей маленьких детей. Это делает маленьких детей более подверженными травмам на батуте. Чаще всего малыши могут получить растяжения и переломы.

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