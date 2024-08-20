Оригінальне рішення
Організувати модний показ з дітьми – це неймовірний виклик, який може стати стресовим як для організаторів, так і для малечі. Однак завдяки технологіям можливо все!
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Фото дітей та штучний інтелект здатні робити справжні дива. І відірвати погляд від цією милоти просто неможливо!
Такі милі покази
У ТікТок показали, як можуть виглядати дитячі покази, використовуючи штучний інтелект. Відео миттю набирають мільйонні перегляди, а користувачі в захваті від таких милих відео.
Як виглядає дитячий показ, створений ШІ:
Коментарі під відео яскраво передають враження аудиторії:
- "На це можна дивитися вічно";
- "Такі милі";
- "Яка краса".
Раніше ми писали про йорданського принца, який замилував мережу фото з донечкою.