Оригінальне рішення

Організувати модний показ з дітьми – це неймовірний виклик, який може стати стресовим як для організаторів, так і для малечі. Однак завдяки технологіям можливо все!

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Фото дітей та штучний інтелект здатні робити справжні дива. І відірвати погляд від цією милоти просто неможливо!

Такі милі покази

У ТікТок показали, як можуть виглядати дитячі покази, використовуючи штучний інтелект. Відео миттю набирають мільйонні перегляди, а користувачі в захваті від таких милих відео.

Як виглядає дитячий показ, створений ШІ:

Коментарі під відео яскраво передають враження аудиторії:

"На це можна дивитися вічно";

"Такі милі";

"Яка краса".

Раніше ми писали про йорданського принца, який замилував мережу фото з донечкою.