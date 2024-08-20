Оригинальное решение
Организовать модный показ с детьми – это невероятный вызов, который может стать стрессовым как для организаторов, так и для детей. Однако благодаря технологиям возможно все!
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Фото детей и искусственный интеллект способны делать настоящие чудеса. И оторвать взгляд от этой милоты просто невозможно!
Такие милые показы
В ТикТок показали, как могут выглядеть детские показы, используя искусственный интеллект. Видео мигом набирают миллионные просмотры, а пользователи в восторге от таких милых видео.
Как выглядит детский показ, созданный ИИ:
Комментарии под видео ярко передают впечатления аудитории:
- "На это можно смотреть вечно";
- "Такие милые";
- "Какая красота".
Ранее мы писали про иорданского принца, который очаровал сеть фото с дочкой.