Украинцы, которые стали родителями, могут рассчитывать на "Пакет малыша". Это бесплатный набор, в который входят вещи, нужны в первые месяцы жизни малышей.

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На "Пакет малыша" может рассчитывать каждая украинская семья / Инфографика Кабмина

Родители получат полезные вещи / Инфографика Кабмина

"Пакет малыша" могут получить не только украинцы, но и иностранцы и беженцы.

Бейби боксы предназначены для всех детей, рожденных в Украине / Инфографика Кабмина

Большого пакета документов для получения "Пакета малыша" не нужно, чтобы не создавать молодым семьям дискомфорт.

Документы для получения помощи / Инфографика Кабмина

Если родителям не нужны вещи для ребенка, то взамен они могут подать заявление на получение финансовой помощи.

Вместо вещей родители могут получить деньги / Инфографика Кабмина

Для подачи заявления нужно несколько документов / Инфографика Кабмина