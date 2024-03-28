Кардинальне рішення популярної проблеми

В американському штаті Флорида прийняли закон, який забороняє дітям до 14 років мати акаунти у соціальних мережах. Окрім того, підлітки віком 14 – 15 років повинні отримати на реєстрацію спеціальний дозвіл.

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Губернатор Флориди Рон Десантіс, який зійшов з президентської гонки на користь Дональда Трампа, вже поставив під законом свій підпис. Якщо він витримає судові спори, то набуде чинності 1 січня 2025 року.

З цієї дати усі соціальні мережі будуть змушені видалити усі акаунти користувачів, яким ще немає 14 років. Якщо цього не зробити, то доведеться платити по 50 тисяч доларів за кожен акаунт дитини.

У Флориді стурбовані роллю соцмереж у житті дітей / Фото Pixabay

Також у законі прописана заборона на відвідування дітьми порносайтів. Усі сайти "для дорослих" повинні запровадити верифікацію віку користувачів.

Причин, з яких у Флориді вирішили прийняти цей закон, є кілька. Найперше йдеться про безпеку дітей, якими можна легко маніпулювати.

Ваша дитина може мешкати в безпечному будинку, але є хижаки, які можуть проникнути просто всередину. Ви могли робити все правильно, але вони знають, як маніпулювати вашими дітьми через соцмережі,

– повідомив Десантіс.

Також законотворців Флориди турбує те, що соцмережі викликають звикання, і діти можуть бездумно в них проводити по кілька годин на добу. Зазначається, що ця версія закону є пом'якшеною, адже раніше взагалі була ідея заборони реєстрації у соцмережах дітей віком до 16 років.

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