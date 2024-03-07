В Шотландии этот чизкейк принято подавать с "пьянящим" соусом, однако в нашем случае в этом нет никакой необходимости. Единственное, к чему следует приготовиться – он исчезнет из холодильника очень быстро.

Интересно И поработать, и вкусности получить: делаем овсяное печенье вместе с детьми

Рецепт чизкейка с карамелизированными яблоками

Время: 1 час

Порций: 6 – 8

Приготовление:

  1. Сначала готовим основу. Печенье кладем в комбайн и перемешиваем до мелкой крошки. Добавляем яблоки и орехи пекан, снова взбиваем. Добавляем корицу. Сливочное масло топим в кастрюле, добавляем бисквитную смесь и хорошо перемешиваем.
  2. Выселяем глубокую круглую форму пергаментной бумагой. Выкладываем бисквитную смесь на дно и ставим в холодильник минимум на 30 минут.
  3. Рикотту и сливочный сыр соединяем и хорошо перемешиваем, пока масса не загустеет.
  4. Сахар, корицу и соль перемешиваем и добавляем в массу. Также добавляем сметану, ванильный сахар и сушеные яблоки. Все хорошо перемешиваем.
  5. Выкладываем начинку в форму для кексов на основу.
  6. Ставим в холодильник.
  7. Яблоки кладем в миску, сбрызгиваем лимонным соком, добавляем специи и откладываем.
  8. В кастрюлю кладем сахар. Добавляем 50 миллилитров воды и готовим на среднем огне, пока масса не карамелизуется. Не надо помешивать, просто крутите кастрюлю, чтобы карамель "двигалась" и не подгорела.
  9. Яблоки обжариваем на сковородке по несколько минут с каждой стороны. Откладываем.
  10. Добавляем к карамели масло, щепотку соли и перемешиваем (может пениться, стоит просто подождать).
  11. Добавляем сливки и взбиваем до однородности.
  12. Снимаем соус с огня и оставляем остывать.
  13. Осторожно вынимаем чизкейк из формы. Выкладываем на него яблоки и поливаем карамелью. Ваши дети будут в восторге от каждого кусочка.

Приятного аппетита!