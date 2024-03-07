В Шотландии этот чизкейк принято подавать с "пьянящим" соусом, однако в нашем случае в этом нет никакой необходимости. Единственное, к чему следует приготовиться – он исчезнет из холодильника очень быстро.

Интересно И поработать, и вкусности получить: делаем овсяное печенье вместе с детьми

Рецепт чизкейка с карамелизированными яблоками

Время: 1 час

Порций: 6 – 8

Ингредиенты: для основы: – 175 грамм печенья;

– 50 грамм мелко нарезанных сушеных яблок;

– 50 грамм мелко нарезанных орехов пекан;

– 1/2 чайной ложки корицы;

– 100 грамм сливочного масла;



ддля сливочно-сырной начинки:

– 200 грамм сыра рикотта;

– 300 грамм сливочного сыра;

– 1/2 чайной ложки корицы;

– 50 грамм сахарной пудры;

– щепотка соли;

– 50 грамм сметаны;

– 1/2 чайной ложки ванильного сахара;



для карамелизированных яблок:

– 3 почищенных и нарезанных дольками яблока;

– сок половины лимона;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– 1/2 чайной ложки молотого душистого перца;

– 1/4 чайной ложки гвоздики;

– 200 грамм сахарной пудры;

– 50 грамм сливочного масла;

– 100 миллилитров сливок.

Приготовление:

Сначала готовим основу. Печенье кладем в комбайн и перемешиваем до мелкой крошки. Добавляем яблоки и орехи пекан, снова взбиваем. Добавляем корицу. Сливочное масло топим в кастрюле, добавляем бисквитную смесь и хорошо перемешиваем. Выселяем глубокую круглую форму пергаментной бумагой. Выкладываем бисквитную смесь на дно и ставим в холодильник минимум на 30 минут. Рикотту и сливочный сыр соединяем и хорошо перемешиваем, пока масса не загустеет. Сахар, корицу и соль перемешиваем и добавляем в массу. Также добавляем сметану, ванильный сахар и сушеные яблоки. Все хорошо перемешиваем. Выкладываем начинку в форму для кексов на основу. Ставим в холодильник. Яблоки кладем в миску, сбрызгиваем лимонным соком, добавляем специи и откладываем. В кастрюлю кладем сахар. Добавляем 50 миллилитров воды и готовим на среднем огне, пока масса не карамелизуется. Не надо помешивать, просто крутите кастрюлю, чтобы карамель "двигалась" и не подгорела. Яблоки обжариваем на сковородке по несколько минут с каждой стороны. Откладываем. Добавляем к карамели масло, щепотку соли и перемешиваем (может пениться, стоит просто подождать). Добавляем сливки и взбиваем до однородности. Снимаем соус с огня и оставляем остывать. Осторожно вынимаем чизкейк из формы. Выкладываем на него яблоки и поливаем карамелью. Ваши дети будут в восторге от каждого кусочка.

Приятного аппетита!