В Шотландии этот чизкейк принято подавать с "пьянящим" соусом, однако в нашем случае в этом нет никакой необходимости. Единственное, к чему следует приготовиться – он исчезнет из холодильника очень быстро.
Интересно И поработать, и вкусности получить: делаем овсяное печенье вместе с детьми
Рецепт чизкейка с карамелизированными яблоками
Время: 1 час
Порций: 6 – 8
Приготовление:
- Сначала готовим основу. Печенье кладем в комбайн и перемешиваем до мелкой крошки. Добавляем яблоки и орехи пекан, снова взбиваем. Добавляем корицу. Сливочное масло топим в кастрюле, добавляем бисквитную смесь и хорошо перемешиваем.
- Выселяем глубокую круглую форму пергаментной бумагой. Выкладываем бисквитную смесь на дно и ставим в холодильник минимум на 30 минут.
- Рикотту и сливочный сыр соединяем и хорошо перемешиваем, пока масса не загустеет.
- Сахар, корицу и соль перемешиваем и добавляем в массу. Также добавляем сметану, ванильный сахар и сушеные яблоки. Все хорошо перемешиваем.
- Выкладываем начинку в форму для кексов на основу.
- Ставим в холодильник.
- Яблоки кладем в миску, сбрызгиваем лимонным соком, добавляем специи и откладываем.
- В кастрюлю кладем сахар. Добавляем 50 миллилитров воды и готовим на среднем огне, пока масса не карамелизуется. Не надо помешивать, просто крутите кастрюлю, чтобы карамель "двигалась" и не подгорела.
- Яблоки обжариваем на сковородке по несколько минут с каждой стороны. Откладываем.
- Добавляем к карамели масло, щепотку соли и перемешиваем (может пениться, стоит просто подождать).
- Добавляем сливки и взбиваем до однородности.
- Снимаем соус с огня и оставляем остывать.
- Осторожно вынимаем чизкейк из формы. Выкладываем на него яблоки и поливаем карамелью. Ваши дети будут в восторге от каждого кусочка.
Приятного аппетита!