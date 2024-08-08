Якщо дитина вирішила стати блогером: що робити батькам

Багато сучасних дітей більше мріють про популярність у соцмережах, аніж здобуття якогось фаху. Це турбує багатьох батьків, але не варто одразу бити на сполох.

Нова мрія

Стати популярним блогером та заробляти на створенні контенту мріють багато дітей та підлітків, розповідає Baby 24. Їм здається, що варто лише зняти цікаве відео – і популярність та успіх прийдуть одразу ж.

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Очевидно, що батькам це заняття здається гаянням часу і вони хотіли б, аби діти проявили більшу відповідальність щодо свого майбутнього. Однак не поспішайте протестувати та сваритися – є куди кращий метод.

Підтримка – ключ до всього

Якщо дитина мріє стати блогером – підтримайте її у цьому. Допоможіть зняти перший ролик, попрацювати над сценарієм, визначити цільову аудиторію. Це корисні навички, які затребувані у багатьох високооплачуваних професіях, тож опанувати їх точно не завадить.

Можливо, після перших невдач дитина передумає, але вона побачить найважливіше – вашу підтримку та готовність бути поруч у будь-яких починаннях. Це виведе ваш авторитет на новий рівень, стосунки з дітьми будуть довірливими, а спогади – незабутніми.

Раніше ми писали про те, які речі батьки повинні казати дітям щодня.