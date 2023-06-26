Перше, що потрібно зробити кожній жінці – обрати лікаря та стати на облік у жіночу консультацію. Про це та інші деталі читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як обрати лікаря та стати на облік

Згідно з загальними рекомендаціями лікарів на облік найкраще стати протягом перших 12 тижнів. Саме у цей період починають формуватись усі важливі органи дитини. Потрібно пройти всі необхідні скринінги та обстеження.

Кожна жінка у праві обирати будь-якого лікаря та клініку. Навіть якщо ви звертаєтесь не за місцем реєстрації, вам не мають права відмовити в оформленні.

Якщо все ж виникли якісь проблеми, радимо написати скаргу на ім’я головного лікаря медзакладу або дзвонити на гарячу лінію МОЗ за номером 0800 505 201.

Перші місяці вагітності такі важливі / Фото unsplash

Тривалість першого триместру та початок вагітності

Перший триместр триває з 1 по 12 тиждень вагітності.

Впродовж першого триместру ваша дитина швидко розвивається:

– 1 – 4 тижні: відбувається запліднення та імплантація, починають формуватися основні органи ембріона.

– 5 – 8 тижні: розвивається серцебиття, продовжують формуватися риси обличчя, кінцівки та основні органи.

– 9 – 12 тижні: ембріон тепер називається плодом, а його органи та структури тіла стають більш чіткими.

Загальний фізичний стан

Нудота і блювота можуть стати першим ритуалом кожного ранку. Також може виникати почуття втоми та потреба у відпочинку більше, ніж зазвичай. Посилений приплив крові до області тазу може призвести до більш частих походів у ванну.

Відраза та тяга до їжі: зміни смакових і нюхових уподобань, а також певна тяга до певної їжі. Багато жінок скаржаться на перепади настрою: гормональні зміни можуть викликати емоційні підйоми та падіння.

Важливі кроки

Дотримуйтеся збалансованої дієти: споживайте різноманітні поживні продукти. Включіть у свій щоденний раціон фрукти та овочі, цільнозернові каші і молочні продукти. Пийте багато води протягом дня. Утримайтеся від алкоголю та тютюну.

Пам’ятайте, що кожна вагітність унікальна, і важливо проконсультуватися зі своїм лікарем у разі будь-яких хвилювань.

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