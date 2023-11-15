Спочатку з дитиною все нормально, але ось в одну мить вона починає задихатися, не розуміє, що їй говорять, бліднішає і ніби чогось дуже сильно лякається. Саме так виглядає панічна атака, і батькам важливо знати, як діяти у цій ситуації. Своїми порадами поділилася психологиня фонду "Голоси дітей" Руслана Мороз, передає 24 Канал.

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Як виглядає панічна атака у дітей

Незрозумілий страх, прискорене серцебиття, дискомфорт у грудях, озноб і холодний піт. Дитині стає мало повітря, їй складно дихати та ковтати слину. Під час панічної атаки дитина розуміє виключно інтонацію, слова тут не працюють.

Важливо! Панічна атака – не смертельна хвороба, але у разі частого їх повторювання батькам необхідно звернутися до фахівців. Якщо вчасно не зреагувати, то ці напади можуть повторюватися та ставати все частішими.

Часто проблемою є не сама панічна атака, а упередженість батьків, які вважають це якоюсь слабкістю чи хворобою і не йдуть до фахівців. В результаті ситуація лише ускладнюється,

– розповіла Руслана Мороз.

Причин панічних атак є безліч. Вони можуть траплятися приблизно з 5-річного віку, коли в дитини з'являється більше самоусвідомлення та страх смерті.

З чим можна сплутати панічну атаку

Панічна атака – це цілком природна реакція, яка з'являється у невідповідний момент. Часто за панічну атаку сприймають стан тривоги, страху, розгубленості, суму, розпачу тобто.

Панічна атака з'являється спонтанно, без очевидних причин, і нагадує сцену з фільму жахів. Це неконтрольована тривога, а людина ніби втрачає зв'язок із реальністю.

Як одразу розпізнати панічну атаку: раптові візуальні симптоми (завмирання, блідість, переляк);

поведінка (нудота, блювання, діарея, дитина може стогнати або качатися зі сторони в сторону, не знаходячи собі місця);

фізіологічні "маяки" (прискорений пульс і дихання, напад задухи, потемніння в очах, дискомфорт у животі, відчуття здавлювання в грудях, тремтіння, іноді може бути нервовий сміх).

Скільки може тривати панічна атака

Панічна атака може тривати від кількох до 15 – 20 хвилин. Напад минає по спадаючій амплітуді. Після панічної атаки дитині може здаватися, що це був сон, адже відчуття простору та часу в неї було розмитим. Після дрижання зʼявляється приємне відчуття повного розслаблення, наче після гарячої ванни,

– розповіла психологиня.

Як батькам реагувати на панічну атаку

Є кілька технік для таких випадків. Універсальної немає – потрібно пробувати все та спостерігати, що діє найефективніше: