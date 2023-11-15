Спочатку з дитиною все нормально, але ось в одну мить вона починає задихатися, не розуміє, що їй говорять, бліднішає і ніби чогось дуже сильно лякається. Саме так виглядає панічна атака, і батькам важливо знати, як діяти у цій ситуації. Своїми порадами поділилася психологиня фонду "Голоси дітей" Руслана Мороз, передає 24 Канал.
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Як виглядає панічна атака у дітей
Незрозумілий страх, прискорене серцебиття, дискомфорт у грудях, озноб і холодний піт. Дитині стає мало повітря, їй складно дихати та ковтати слину. Під час панічної атаки дитина розуміє виключно інтонацію, слова тут не працюють.
Часто проблемою є не сама панічна атака, а упередженість батьків, які вважають це якоюсь слабкістю чи хворобою і не йдуть до фахівців. В результаті ситуація лише ускладнюється,
– розповіла Руслана Мороз.
Причин панічних атак є безліч. Вони можуть траплятися приблизно з 5-річного віку, коли в дитини з'являється більше самоусвідомлення та страх смерті.
З чим можна сплутати панічну атаку
Панічна атака – це цілком природна реакція, яка з'являється у невідповідний момент. Часто за панічну атаку сприймають стан тривоги, страху, розгубленості, суму, розпачу тобто.
Панічна атака з'являється спонтанно, без очевидних причин, і нагадує сцену з фільму жахів. Це неконтрольована тривога, а людина ніби втрачає зв'язок із реальністю.
Скільки може тривати панічна атака
Панічна атака може тривати від кількох до 15 – 20 хвилин. Напад минає по спадаючій амплітуді. Після панічної атаки дитині може здаватися, що це був сон, адже відчуття простору та часу в неї було розмитим. Після дрижання зʼявляється приємне відчуття повного розслаблення, наче після гарячої ванни,
– розповіла психологиня.
Як батькам реагувати на панічну атаку
Є кілька технік для таких випадків. Універсальної немає – потрібно пробувати все та спостерігати, що діє найефективніше:
- найголовніше – бути спокійними самим, адже ваша тривога погіршить стан дитини;
- обійняти дитину, пояснити, що відбувається і що небезпеки для життя немає;
- поплескати в долоні перед очима дитини, щоб з'явився фокус уваги;
- потерти кінчик носа;
- легенько натиснути на очні яблука;
- покласти руку приблизно на 3 пальці нижче сонячного сплетіння дитини і постукати;
- розтерти тіло, якщо дрижання сильне – потрусити;
- пройтися по бровах легкими пощипуваннями;
- покласти на спину і попросити зробити "велосипед";
- попросити дитину уявити своє дихання на прикладі кульки, з якої виходить повітря, а потім вона ним наповнюється;
- заземлення: попросити знайти 5 речей одного кольору, 4 – яких можна торкнутися, 3 – які можна почути, 2 – можна понюхати, 1 – – можна скуштувати;
- попросити знайти всі об'єкти зеленого кольору;
- спів або мугикання;
- стискання та розтискання долонь;
- запропонувати склянку теплої води;
- прикласти до нирок теплі руки;
- попросити висунути язика, неначе потрібно торкнутися ним до шиї.