Унікальні роди

У Хорватії жінка з острова Раба зателефонувала до лікарні та повідомила про те, що в неї розпочалася родова діяльність. За нею вислали військовий гелікоптер, аби якомога швидше доправити її до лікарні.

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На борт гелікоптера також взяли медичний персонал, адже ситуація була критичною. Як показав розвиток ситуації, рішення взяти з собою медиків було ключовим.

Вже на борту гелікоптера жінка почала народжувати. Як зізналася бригада медиків, цей досвід був унікальним, але, на щастя, усе пройшло без особливих ускладнень.

Гелікоптер передбачає постійний шум та обмежений простір, це вкрай складні умови. Мати впоралася на "відмінно", тому все пройшло добре,

– розповіла одна із медсестер, які приймали пологи.

Згодом породіллю та дитину доставили у лікарню в місті Рієка, де їм надали усю необхідну допомогу. Здоров'ю дитини та матері нічого не загрожувало, тому цей унікальний випадок із щасливим завершенням став ще однією цікавою історією про особливі пологи.