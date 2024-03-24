Одвічна "проблема"

Ні для кого не секрет, що у бабусі та дідуся дітки отримують значно більше свободи, аніж удома, повідомляє Baby 24. Наші батьки готові на все, аби зробити дитину щасливою, і задля цього готові "посунути" встановлені нами межі.

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Найгірше, що ви можете зробити, це почати читати нотації дитині або дідусеві з бабусею. Не варто створювати проблеми там, де дитину огортають піклуванням та турботою.

Так, вас може роздратувати, коли після вихідних у дідуся та бабусі дитина стає "некерованою". Це її природна реакція на розширення зони дозволеного, адже система самоконтролю та мотивації в малюків лише формується, тож потрібно просто внести потрібні корективи.

Бабусі завжди дозволяють онукам трішки більше / Фото Pixabay

Найперше – важливо стати на бік дитини та зрозуміти її бажання отримати більше солодкого чи довше подивитися у гаджет. Займаючись протиставленням, ви лише згаєте час і нічого не доб'єтеся. А потім залишається комунікувати щодо повернення обмежень. Спочатку може бути складно, але така вже доля батьків.

Що стосується бабусі з дідусем, то у жодному разі не можна викликати в них почуття провини. Краще поясніть їм, що теж дуже картаєте себе, коли відмовляєте дітям, але це заради їхнього блага, і нагадайте батькам про власні обмеження у дитинстві. Повірте, вас обов'язково зрозуміють та підуть назустріч, хоче не варто очікувати, що поза вашим домом працюватимуть усі обмеження. На те й вони дідусі та бабусі, і саме їхня безмежна любов закладає в малюків так багато світла та доброти.