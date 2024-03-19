Чому в дітей можуть боліти ноги

Трапляється, що перед сном діти скаржаться на біль у ногах, а зранку все гаразд і симптому наче не було. Діти не вигадують та не маніпулюють – біль дійсно зникає сам по собі.

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Це називається "епіфізос", стан ще має назву "синдром росту". Цей синдром є досі поширеним та трапляється у віці від 3 до 12 років.

Синдром росту – це не запальне захворювання, тому не викликає температури чи інтоксикації. Біль симетричний та локалізується на гомілках та стегнах, а не в суглобах. Коли біль наближається, то дитина може ставати більш активною та капризною. Такі епізоди трапляються кілька разів на місяць.

Синдром росту минає самостійно / Фото Pixabay

Хоча синдром росту минає абсолютно самостійно в міру зростання дитини, у разі виникнення симптомів варто негайно звернутися до лікаря. Ви повинні переконатися, що це саме епіфізос, а не інше захворювання.

У разі дуже різкого болю лікарі можуть призначити масажі та заспокійливі препарати. Також при синдромі росту дуже важливо потурбуватися про те, аби в раціоні дитини було достатньо кальцію та вітаміну D.

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