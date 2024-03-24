Извечная "проблема"

Ни для кого не секрет, что у бабушки и дедушки детки получают гораздо больше свободы, чем дома, сообщает Baby 24. Наши родители готовы на все, чтобы сделать ребенка счастливым, и для этого готовы "подвинуть" установленные нами границы.

Читайте также Из-за него болят ноги чуть ли не у всех детей: о каком синдроме родители часто не догадываются

Худшее, что вы можете сделать, это начать читать нотации ребенку или дедушке с бабушкой. Не стоит создавать проблемы там, где ребенка окутывают заботой и заботой.

Да, вас может раздражать, когда после выходных у дедушки и бабушки ребенок становится "неуправляемым". Это его естественная реакция на расширение зоны дозволенного, ведь система самоконтроля и мотивации у детей только формируется, поэтому нужно просто внести нужные коррективы.

Бабушки всегда позволяют внукам немного больше / Фото Pixabay

В первую очередь – важно стать на сторону ребенка и понять его желание получить больше сладкого или дольше посмотреть в гаджет. Занимаясь противопоставлением, вы только потратите время и ничего не добьетесь. А потом остается коммуницировать по возвращению ограничений. Сначала может быть сложно, но такова уж судьба родителей.

Что касается бабушки с дедушкой, то ни в коем случае нельзя вызывать у них чувство вины. Лучше объясните им, что тоже очень корите себя, когда отказываете детям, но это ради их блага, и напомните родителям о собственных ограничениях в детстве. Поверьте, вас обязательно поймут и пойдут навстречу, хотя не стоит ожидать, что вне вашего дома будут работать все ограничения. На то и они дедушки и бабушки, и именно их безграничная любовь закладывает в детей так много света и доброты.