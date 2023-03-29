Діти мають дотримуватися певних правил, і батьківська роль — підготувати їх до життя у дорослому світі, але... Не варто позбавляти їх радості дитинства! Є ситуації, коли взагалі варто відмовитися від спроб муштрувати малюка.

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Бігати та стрибати

Кожну дитину переповнює енергія. Малюки не люблять засиджуватися на одному місці. Звичайно, можете сказати їм, щоб вони сиділи прямо і ввічливо, але це все одно, що боротися з вітряними млинами на сильному вітрі. Варто виділяти окремий час на активності: їзда на велосипеді, самокаті, бігати на вулиці, стрибати на батуті.

Незалежність

Не варто обмежувати спроби дитини до самостійності. Навіть якщо на практиці це означає чекати 15 хвилин, поки дитина розбереться з блискавкою в куртці.

Бруд і гігієна

Гра в багнюці, піску, колупатися в калюжах і подібні заняття — це заняття, які люблять діти, а дорослі уникають. Між тим, діти потребують таких сенсорних вражень. Гра з брудом і піском створює тактильні стимули. Діти вивчають нові консистенції, структури та речовини. Вони дізнаються, що бруд липкий, пісок тече, а вода розливається. Це час вільно експериментувати, вивчати причинно-наслідкові зв’язки та водночас розвивати дрібну моторику. Що стосується гігієни, то для нормального функціонування дітей необхідна певна кількість бруду. Імунна система формується саме від контакту з бактеріями. Тому не варто переборщувати з гігієною і витирати руки дитини антибактеріальними серветками кожен раз, коли він кидає в пісочницю жменю піску.

Батьківство – це завжди про компроміс / Фото unsplash

Їжа руками

Уміння випробовувати текстури, консистенцію, перевертати, торкатися, роздавлювати – невичерпне джерело сенсорного досвіду для дитини. Крім того, самостійне годування дозволяє розвивати дрібну моторику, тренує координацію рук і очей і при цьому не перешкоджає психомоторному розвитку малюка. Маленькі діти люблять грати зі своєю їжею. Спостерігати за шматочками їжі, розчавлювати їх руками, облизувати, кусати і, нарешті, розкидати – це цілий ритуал, який формує у дітей почуття свободи.

Без творчих обмежень

Не заважайте, коли ваша дитина дає волю своїй творчості. Це дуже розвиває його уяву і допомагає виплеснути емоції. Не давайте йому правильних кольорів, наприклад, зелений для трави і синій для неба. Нехай він буде фіолетовим, червоним, жовтим, як хоче ваша дитина. Це бачення світу малюка, реальності, яка його оточує. У малюнках дитини – її емоції, хвилювання та радість. Не будемо панікувати, що малюк забрудниться, пофарбує стіл. Адже все це можна легко прибрати, а малюк, закінчивши свою роботу, повинен потім допомогти.