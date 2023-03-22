Кабачок – це популярний овоч, який можна знайти в магазинах цілий рік. Він дуже корисний, адже містить залізо, магній, калій, а також бета-каротин і багато вітамінів, в тому числі C, K і B. Овоч універсально використовується на дитячій кухні, з кабачків можна приготувати смачне пюре, а також крем-суп.

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Пюре з кабачків для дитини

Новий смак для дитини / Фото vecteezy

Інгредієнти:

– половина невеликого кабачка;

– пів склянки ніжного овочевого бульйону (морква, петрушка);

– ложка рисової каші без добавок;

– чайна ложка вершкового масла або оливкової олії.

Приготування:

Кабачки ретельно промийте, очистіть від шкірки і наріжте кубиками.

Варіть в бульйоні до м’якості, в кінці додати рисову кашу і ненадовго прокип’ятіть.

Нарешті додайте оливкову або вершкове масло.

Змішайте все в однорідний крем блендером.

Крем-суп з кабачків та картоплі

Інгредієнти:

– половина невеликого кабачка;

– картопля (достатньо однієї великої картоплини);

– морква (одна штука);

– чайна ложка вершкового масла, оливкової або реп’яхової олії холодного віджиму.

Приготування: