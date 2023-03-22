Кабачок – це популярний овоч, який можна знайти в магазинах цілий рік. Він дуже корисний, адже містить залізо, магній, калій, а також бета-каротин і багато вітамінів, в тому числі C, K і B. Овоч універсально використовується на дитячій кухні, з кабачків можна приготувати смачне пюре, а також крем-суп.

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Пюре з кабачків для дитини

Новий смак для дитини / Фото vecteezy

Приготування:

  • Кабачки ретельно промийте, очистіть від шкірки і наріжте кубиками.
  • Варіть в бульйоні до м’якості, в кінці додати рисову кашу і ненадовго прокип’ятіть.
  • Нарешті додайте оливкову або вершкове масло.
  • Змішайте все в однорідний крем блендером.

Крем-суп з кабачків та картоплі

Приготування:

  • Кабачки, моркву і картоплю промийте і очистіть від шкірки.
  • Наріжте кубиками і варіть до м'якості.
  • Коли все звариться, остудіть овочі та збийте їх у густий однорідний крем.
  • Подавайте страву кімнатної температури, перед подачею збризніть олією.