Кабачок – це популярний овоч, який можна знайти в магазинах цілий рік. Він дуже корисний, адже містить залізо, магній, калій, а також бета-каротин і багато вітамінів, в тому числі C, K і B. Овоч універсально використовується на дитячій кухні, з кабачків можна приготувати смачне пюре, а також крем-суп.
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Пюре з кабачків для дитини
Новий смак для дитини / Фото vecteezy
Приготування:
- Кабачки ретельно промийте, очистіть від шкірки і наріжте кубиками.
- Варіть в бульйоні до м’якості, в кінці додати рисову кашу і ненадовго прокип’ятіть.
- Нарешті додайте оливкову або вершкове масло.
- Змішайте все в однорідний крем блендером.
Крем-суп з кабачків та картоплі
Приготування:
- Кабачки, моркву і картоплю промийте і очистіть від шкірки.
- Наріжте кубиками і варіть до м'якості.
- Коли все звариться, остудіть овочі та збийте їх у густий однорідний крем.
- Подавайте страву кімнатної температури, перед подачею збризніть олією.