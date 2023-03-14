Правильна подача може кардинально змінити підхід малюка навіть до не надто улюбленої їжі. У матеріалі 24 каналу ділимось ідеями швидких та цікавих сніданків, від яких ваша дитина точно не відмовиться.

Цікаво Корисний та смачний десерт для малечі: як приготувати сирки вдома

Що смачне та цікаве приготувати зі звичайного яйця

Омлет у хлібі

Видаляємо м'якуш у скибці хліба: можна скористатись формочкою, аби зробити отвір у вигляді улюблених персонажів малюка. Кірку кладемо на розігріту пательню та виливаємо всередину попередньо збите або ціле яйце. Смажимо під кришкою, поки яйце не загусне. Омлет прикрашаємо зеленню і можна додати сир.



Експериментуйте з формами / Фото з відкритих джерел

Яблучний омлет

Тремо на терці одне середнє яблуко, пів морквини, збиваємо 1 яйце та додаємо 1 столову ложку сметани. Все ретельно перемішуємо та викладаємо у формочки для запікання. Аби зацікавити малечу, можна вибрати цікавих звірят чи інших персонажів. Відправляємо все у духовку, розігріту до 180 градусів, на 20 – 30 хвилин.

Омлет-кекс

Такий сніданок готують на водяній бані або на пательні під кришкою. Яйце збиваємо до появи бульбашок, додаємо трошки молока та ретельно перемішуємо. Суміш виливаємо у формочки для кексів та додаємо всередину помідор, болгарський перець, кріп і відправляємо готуватись.

Можна також експериментувати з різними формочками та інгредієнтами.