Жінка ніколи не мила доньці волосся: який зараз має вигляд голова дитини

У всіх батьків є правила виховання своїх дітей. Проте деякі у своїх експериментах заходять надто далеко.

Жінка на ім'я Ечіка розповіла у соціальній мережі ТікТок про те, що жодного разу не мила голову своєї дворічної доньки шампунем. натомість вона порекомендувала використовувати арганову олію та спеціальну маску.

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Я ніколи не мила її волосся (дитині два роки). P.S. Воно не жирне! Нехай ваш малюк насолоджується довгою та пишною шевелюрою без вузликів! –

написала жінка.

Ечіка опублікувала ролик, в якому показує стан волосся доньки. Воно у гарному стані та має цілком доглянутий вигляд.

Який має вигляд волосся дівчинки, якій ніколи не мили голову: відео

Відео Ечіки набрало понад 200 тисяч переглядів. Реакція користувачів дуже неоднозначна:

"Як до такого можна було додуматися?";

"Я – перукар, і це дійсно працює";

"Вода не змиває бактерій, що б ви не казали".

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