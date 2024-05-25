Женщина по имени Эчика рассказала в социальной сети ТикТок о том, что ни разу не мыла голову своей двухлетней дочери шампунем. вместо этого она порекомендовала использовать аргановое масло и специальную маску.

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Я никогда не мыла ее волосы (ребенку два года). P.S. Они не жирные! Пусть ваш малыш наслаждается длинной и пышной шевелюрой без узелков! –

написала женщина.

Эчика опубликовала ролик, в котором показывает состояние волос дочери. Они в хорошем состоянии и имеют вполне ухоженный вид.

Как выглядят волосы девочки, которой никогда не мыли голову: видео

Видео Ечики набрало более 200 тысяч просмотров. Реакция пользователей очень неоднозначная:

"Как до такого можно было додуматься?";

"Я – парикмахер, и это действительно работает";

"Вода не смывает бактерий, что бы вы не говорили".

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