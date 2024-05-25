Женщина по имени Эчика рассказала в социальной сети ТикТок о том, что ни разу не мыла голову своей двухлетней дочери шампунем. вместо этого она порекомендовала использовать аргановое масло и специальную маску.
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Я никогда не мыла ее волосы (ребенку два года). P.S. Они не жирные! Пусть ваш малыш наслаждается длинной и пышной шевелюрой без узелков! –
написала женщина.
Эчика опубликовала ролик, в котором показывает состояние волос дочери. Они в хорошем состоянии и имеют вполне ухоженный вид.
Как выглядят волосы девочки, которой никогда не мыли голову: видео
Видео Ечики набрало более 200 тысяч просмотров. Реакция пользователей очень неоднозначная:
- "Как до такого можно было додуматься?";
- "Я – парикмахер, и это действительно работает";
- "Вода не смывает бактерий, что бы вы не говорили".
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