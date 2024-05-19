Навіть досвідчені матері інколи бідкаються, що діти інколи просто не чують відмови. Коли ти їм кажеш "ні", вони вдають, що не чують, і ніби навмисне роблять усе наперекір.

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Часто помилково батьки починають звинувачувати дітей у непокорі та вважати їх неслухняними. Однак причина такої поведінки може бути не такою очевидною.

На певному етапі розвитку діти просто не здатні розуміти значення негативних слів. Тобто коли їм казати "не роби", в них просто не спрацьовує механізм застереження та зміни поведінки. До речі, саме тон заборони, а не значення, змушує дітей зреагувати.

Коли діти не розуміють слова "ні" – це цілком нормально / Фото Pixabay

Зміна наративу

Психологи радять не виснажувати себе експериментами, а просто змінити тон з негативного на позитивний. Наприклад, "не тікай від мене" краще замінити на "давай ми тут потримаємося за руки".

Ви одразу побачите, що у вашої дитини немає жодного наміру бунтувати. У такий простий спосіб можна позбавити себе головного болю та не витрачати час на дитячі відмови. З часом та досвідом дитина засвоїть значення слова "ні", але коли вона ще до цього просто неготова, то краще обрати інший шлях.

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