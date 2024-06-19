Когда пара близнецов наконец осознанно заметила друг друга, это была любовь с первого взгляда. "Мои мальчики-близнецы впервые узнали друг о друге", – написала Меган Гарр, молодая мама из штата Флорида. Так она подписала видео в TikTok о своих 4-месячных сыновьях Купере и Олсене.

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Первое знакомство: как это произошло

На видео с 13 миллионами просмотров видно, как братья-близнецы лежат рядом и невербально разговаривают. Они улыбаются и смотрят друг другу в глаза, лепечут, касаются рук и очень довольны своим зеркальным отражением.

То самое милое видео: смотрите ролик

Увлекательные факты о близнецах

Близнецы часто развивают свой собственный язык, который называется криптофазией. Это явление наблюдается, когда близнецы создают и используют собственный языковой код, который понятен только им. Этот язык обычно исчезает, когда детки начинают больше общаться с другими.

Одним из самых интересных исследований о близнецах является "Миннесотское исследование разделенных близнецов", которое показало, что идентичные близнецы, которые выросли отдельно, имеют схожие личности и интересы, как и те, что выросли вместе.

Например, один набор близнецов, разделенных в возрасте четырех недель, впоследствии обнаружил, что оба стали правоохранителями, лучше выполняли задания по математике, чем по правописанию, и страдали от головных болей в возрасте 18 лет.

Как такое могло произойти: как мальчик вытащил маму из-под завалов.