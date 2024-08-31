"Думала, что отравилась": женщина 9 месяцев не подозревала, что беременна
Источник:Daily Star
Беременность является особым периодом в жизни каждой женщины. Однако случается, что его можно пройти, даже не подозревая, что вскоре станешь мамой.
Неожиданный сюрприз
38-летняя Зои Дойл – мама двоих детей, которая не подозревала о том, что беременна. Изменение веса она объясняла тем, что переедала, а месячные не прекращались, хотя и были меньше, чем обычно.
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Поскольку она не подозревала о беременности, то на 7 месяце поехала в отпуск в Турцию. Кстати, врачи ей говорили о крайне низких шансах забеременеть, поэтому она перестала принимать противозачаточные таблетки.
Думала, что отравилась
Однажды Зои почувствовала сильную боль в животе. Она думала, что отравилась, однако более становилась все сильнее и сильнее.
У меня началось кровотечение, и муж заметил головку ребенка,
– рассказала она.
Девочка родилась здоровой, ее назвали Хейли. Пара счастлива, что судьба сделала им такой замечательный подарок, хотя они о нем узнали в последний момент.
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