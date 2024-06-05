Как заставить малыша съесть все на тарелке: мама делится хитростями

Каждая мама знает, как трудно заставить ребенка есть такие полезные для организма, овощи. Мать трехлетнего малыша стала популярной в TikTok после того, как показала интересный способ поощрения своего сына съесть все, что есть на тарелке (и даже ненавистные помидоры).

Обеды могут быть вызовом для семьи с маленькими детьми. Бряна Грей и ее 3-летний сын Мейсон стали очень популярными в сети TikTok. В вирусном видео женщина рассказала, как сделать так, чтобы детки любили овощи.

Интересно Когда рождаются самые умные дети: ученые назвали месяц

Ребенок ест помидоры: как это удалось мамочке из TikTok

Мама из Австралии, пытается сделать обеды как можно более радостными. Один из ее секретов заключается в создании креативных блюд из еды. Так она показывает ребенку, что есть овощи не только полезно, но и весело.

На видео Грей лепит на помидоры глаза, на морковь волосы. Это отличный способ заставить малыша наслаждаться здоровой пищей, и этот гениальный трюк стал вирусным, набрав более 81 тысяч просмотров и более 60 тысяч лайков.

Доктор Дебора Гилман, которая специализируется на привязанности, воспитании и развитии ребенка, говорит, что веселый процесс еды – это очень удачная идея. Она рекомендует положительно подкреплять процесс знакомства с овощами похвалой или вы случаем.

Начинайте с маленьких шагов, чтобы постепенно вводить нежелательную пищу. Например, если ребенок отказывается есть брокколи, начните с того, чтобы просто положить маленький кусочек брокколи на тарелку и постепенно увеличивать порции,

– продолжила она.

Может быть полезно совместить нежелательную пищу с любимыми блюдами, такими как растопленный сыр или соус, который они любят. Самое главное, – дать детям "чувство контроля", поощрить их попробовать еду, но предложить выбор в том, как они ее будут есть.

Как реагировали социальные сети

Грей была в восторге от положительной реакции, которую получило ее видео. Она надеется, что это может помочь другим родителям, которые также борются с тем, чтобы их дети ели овощи.

В более 990 комментариев на вирусный пост многие пользователи похвалили терпение и инновационность мамы. Один комментарий звучит так: "Обожаю это! Так весело. Не вступать в борьбу за власть. Идеально".

Другой пользователь TikTok ответил: "Прекрасный способ научить ребенка есть с удовольствием и преодолеть страх!".

А еще один человек написал: "Я абсолютно обожаю это. Отличный способ заставить их по крайней мере попробовать и получить удовольствие от этого!".