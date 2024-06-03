Месяц умных детей

Ученые американского Национального бюро экономических исследований решили выяснить, в какой месяц года рождаются дети с лучшей успеваемостью. Они провели масштабное исследование и собрали много данных о детях в возрасте от 6 до 15 лет.

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Они анализировали усидчивость, способности к обучению, а также сравнивали их оценки в школе. Их выводы очень интересны.

Когда рождаются самые умные дети

Как рассказали ученые в своих выводах, худшие результаты в учебе демонстрируют дети, которые рождены в августе. У них самые низкие оценки и другие показатели успеваемости.

Лучшие результаты показали дети, которые рождены в "месяц знаний" – в сентябре. Их показатели касаются не только школы – впоследствии их процент выше среди тех, кто поступает в престижные высшие учебные заведения.

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